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В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких регионах будет опасно

вторник, 16 июля 2019, 11:13
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В Украинском гидрометцентре заявили об ухудшении погодных условий в стране - во вторник, 16 июля, в большинстве областей ожидаются грозы, в некоторых - шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Приазовье и восточных областях прогнозируются местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (второй уровень опасности).

Где будет хуже всего:

Кроме того, 16-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (пятого класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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