Сначала ударит жара, после заморозки: синоптик предупредила украинцев о "сюрпризах"

В Украине ожидается потепление - в конце июля столбики термометров "взлетят", но ненадолго.

Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, сообщает УНН.

"В конце июля ожидаем повышения температуры. Очень напряженным будет август - в августе будет больше дней сухих, и температура воздуха в отдельные дни будет доходить до 30 градусов и выше", - сказала она.

Синоптик добавила, что в последние десять дней августа Украину накроет сильное похолодание. Причем и для севера, и для юга страны эти процессы будут идентичны.

Мартазинова отметила, что в сентябре температура воздуха в Украине будет доходить до +24+26 градусов, но будет неустойчивой, и к концу месяца снова резко похолодает - вплоть до заморозков.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.