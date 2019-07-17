Июльское лунное затмение: появились впечатляющие фото, сделанные в Украине и других странах

В ночь с 16 на 17 июля в разных странах нашей планеты сотни тысяч людей следили за лунным затмением, которое стало последним этим летом.

Оно началось около 00:31 по киевскому времени, а максимальной фазы достигло в 00:40. После этого наступила фаза полнолуния.

Увидели необычное явление жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, а также большей части Европы. Также за затмением наблюдали и украинцы.

17 июля в небе также можно было увидеть "кровавую Луну", когда спутник Земли приобрел необычный желто-красный оттенок. Интересно, что это лунное затмение было частичным, а не полным.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 июля жители Земли наблюдали за невероятно красочным событием - полным солнечным затмением.