Лунное затмение 2019: онлайн видео трансляция

В ночь с 16 на 17 июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение, которое астрологи называют "судным".

Затмение произойдет в 00:31, его пик ожидается в 00:40 по киевскому времени.Его смогут наблюдать на большей части территории Европы (включая Украину и Россию) и Африки. Лучше всего затмение будет видно в Западной Сибири и в Средней Азии.

Также известно, что общая продолжительность затмения над Украиной составит 5 часов и 34 минуты.

Лунное затмение 17 июля назвали "судным" , поскольку, по мнению астрологов, в этот период закладываются основы для судьбоносных событий в жизни человека.

Также лунное затмение может влечь за собой природные катаклизмы, активизацию уличной преступности, крупные транспортные происшествия, уличные протесты.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 2 июля жители Земли наблюдали за невероятно красочным событием - полным солнечным затмением.