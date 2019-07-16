RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

02:36
Миллиарды и миллионы: в сети на фото показали "успех" туристического сезона в Крыму
01:28
Поймали "на горячем": в сети показали видео с уличной воровкой в Киеве
00:32
В Киеве произошла дикая история с иностранцем, которого ограбили на вокзале: фото и видео

16 июля

23:57
Катастрофа MH17 на Донбассе: в России подытожили 5 лет лжи Кремля
23:55
Когда Фирташа могут выслать в США: в Австрии озвучили сроки
23:33
Резонансная смерть 20-летнего парня в Киеве: новые подробности трагедии
23:29
Лунное затмение 2019: онлайн видео трансляция
23:09
Ждать недолго: синоптик дала прогноз по возвращению жары
22:58
Под Николаевом найден мертвым кандидат в нардепы
22:50
Зеленский или Медведчук: Вакарчук сказал, с кем пойдет в коалицию
22:34
Полиция парализовала работу ОИК на округе №94 – глава комиссии
22:31
Худший сезон "Игры престолов" поставил рекорд на Emmy, "Чернобыль" - в тройке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лунное затмение 2019: онлайн видео трансляция

вторник, 16 июля 2019, 23:29
переглянути новину українською

В ночь с 16 на 17 июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение, которое астрологи называют "судным".

Затмение произойдет в 00:31, его пик ожидается в 00:40 по киевскому времени.Его смогут наблюдать на большей части территории Европы (включая Украину и Россию) и Африки. Лучше всего затмение будет видно в Западной Сибири и в Средней Азии.

Также известно, что общая продолжительность затмения над Украиной составит 5 часов и 34 минуты.

Лунное затмение 17 июля назвали "судным" , поскольку, по мнению астрологов, в этот период закладываются основы для судьбоносных событий в жизни человека.

Также лунное затмение может влечь за собой природные катаклизмы, активизацию уличной преступности, крупные транспортные происшествия, уличные протесты.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 2 июля жители Земли наблюдали за невероятно красочным событием - полным солнечным затмением.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа"

Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: