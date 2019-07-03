Полное солнечное затмение 2019: появились завораживающие фото и видео из разных стран

2 июля жители Земли наблюдали за невероятно красочным событием - полным солнечным затмением.

Лучше всего за ним было следить с территории Южной Америки, а вот в Украине, к сожалению, его видно не было.

Затмение началось в 22:23 по Киеву и продлилось четыре минуты.

Началось красивейшее явление над Тихим океаном и по диагонали прошло через Чили и Аргентину. Также некоторые фазы затмения смогли увидеть в Эквадоре, Бразилии, Уругвае, Парагвае и некоторых островах Тихого океана.

Тем временем в сети уже опубликовали тысяч ярких фотографий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Британский институт кино и Королевское астрономическое общество показали яркую киносъемку полного солнечного затмения, которое состоялось 28 мая 1900 года.