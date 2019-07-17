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Муж вернулся из командировки: сети повеселили фото курьезного ЧП в Киеве

среда, 17 июля 2019, 14:27
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В Киеве на территории жилого комплекса "Акварель" произошел необычный инцидент: здесь молодой человек пытался спуститься с одного жилых домов по простыням.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", попытка была неудачной и мужчина сорвался вниз.

"Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места инцидента.

В комментариях пользователи мучаются в догадках по поводу того, что заставило молодого человека спускаться именно таким образом. Некоторые предположили, что он мог покидать квартиру любовницы, к которой внезапно вернулся муж.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети пользователи посмеялись над ДТП в Киеве, где дорогой внедорожник влетел в ограждение места ремонтных работ.

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