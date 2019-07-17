Пляжная жизнь в оккупации: боевики ДНР показали фото своего единственного курорта

В сети появились свежие фотографии из пгт Седово Донецкой области, где находится единственный морской курорт, который контролируется боевиками террористической организации "Донецкая народная республика".

Соответствующие фото опубликовало издание donpress.com.

По снимкам можно оценить количество отдыхающих на курорте. Внешне все выглядит довольно беззаботно.

Отметим, что в интернете есть сотни предложений по съему жилья в Седово, поэтому все желающие могут снять себе жилье - от комнаты до отдельных домов и коттеджей - или заселиться в один из пансионатов или отелей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей Крыма и Бердянска. Так, в Оленевке совсем не видно отдыхающих на пляже. А Бердянске на пляже не пройти.