Такого не покажут по росТВ: в сети сравнили фото пляжей Крыма и Бердянска

В интернете сравнили фото пляжей в Оленевке (оккупированный Российской Федерацией Крым) и в Бердянске Запорожской области.

Соответствующие снимки размещены на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Так, в Оленевке совсем не видно отдыхающих на пляже.

В Бердянске на пляже не пройти - на фото запечатлено множество туристов.

"Такого не покажут по росТВ", "Крыму остается немного подождать", "Снова несезон", "Пусть завидуют", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.