Священники УПЦ (МП) и Вселенского патриархата устроили спор из-за церковного скандала в Украине

В Украине разгорелся громкий скандал из-за высказываний митрополит Чернобыльский и Вышгородский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) в адрес Константинополя.

По этой причине священники УПЦ (МП) и Вселенского патриархата устроили спор, передает Релігійна правда.

В частности, Митрополит Чернобыльский и Вышгородский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), снова отличился троллингом в адрес Константинополя. Так, он в очередной раз пытался нивелировать значение Константинополя для истории Церкви.

Как сообщал "Апостроф", ранее Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета. По словам Варфоломея, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы не было политического давления из разных стран на поместные православные церкви.