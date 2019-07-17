RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

08:01
На курорте на Азовском море произошло странное ЧП с 20-летним парнем
08:00
День эмоджи и именины Анастасии: какой праздник 17 июля
07:55
В Харькове 20-летняя девушка вылетела с дороги и врезалась в людей: фото и видео жуткого ДТП
07:24
Июльское лунное затмение: появились впечатляющие фото, сделанные в Украине и других странах
06:55
В Киеве поймали банду опытных мошенников, менявших людям валюту: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 17 июля: Близнецы будут раздражать людей, а Весам нужно делать добрые дела
06:27
Дожди и грозы не отступают: актуальный прогноз погоды на 17 июля
05:33
Времени осталось мало: как Запад пытается "продать" Украину Путину
04:37
Ученые заявили о неизвестном ранее динозавре с "орлиным клювом": фото
03:41
Появилось показательное фото, как в Украине относятся к президентам
02:36
Миллиарды и миллионы: в сети на фото показали "успех" туристического сезона в Крыму
01:28
Поймали "на горячем": в сети показали видео с уличной воровкой в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые заявили о неизвестном ранее динозавре с "орлиным клювом": фото

среда, 17 июля 2019, 04:37
переглянути новину українською

Западные ученые впервые описали окаменелые останки динозавра, которые были обнаружены в 1980-х годах в американском штате Техас.

По данным специалистов, речь идет об останках гадрозавра, который относится к семейству утконосых динозавров подотряда орнитопод.

В ходе повторного анализа ученые пришли к выводу, что они столкнулись с ранее неизвестным родом, который обладает неизвестными науке особенностями.

В частности, специалисты обратили внимание на строение верхней челюсти существа, которая напоминала орлиный клюв.

Отмечается, что динозавр жил примерно 80 миллионов лет назад.

«Это новое животное является одним из наиболее примитивных известных гадрозавров. Его изучение может помочь нам понять, как и почему развивались необычные гребни на головах этих существ, а также с кого началась их эволюция", - говорят авторы исследований.

Интересно, что гадрозавр стал одним из первых динозавров, которые были открыты в Северной Америке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Канаде группа шахтеров во время рабочей смены обнаружила кости вымершей рептилии, известной как мозазавр (род Tylosaurus).

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа"

Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: