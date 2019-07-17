Ученые заявили о неизвестном ранее динозавре с "орлиным клювом": фото

Западные ученые впервые описали окаменелые останки динозавра, которые были обнаружены в 1980-х годах в американском штате Техас.

По данным специалистов, речь идет об останках гадрозавра, который относится к семейству утконосых динозавров подотряда орнитопод.

В ходе повторного анализа ученые пришли к выводу, что они столкнулись с ранее неизвестным родом, который обладает неизвестными науке особенностями.

В частности, специалисты обратили внимание на строение верхней челюсти существа, которая напоминала орлиный клюв.

Отмечается, что динозавр жил примерно 80 миллионов лет назад.

«Это новое животное является одним из наиболее примитивных известных гадрозавров. Его изучение может помочь нам понять, как и почему развивались необычные гребни на головах этих существ, а также с кого началась их эволюция", - говорят авторы исследований.

Интересно, что гадрозавр стал одним из первых динозавров, которые были открыты в Северной Америке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Канаде группа шахтеров во время рабочей смены обнаружила кости вымершей рептилии, известной как мозазавр (род Tylosaurus).