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В Канаде шахтеры нашли почти весь скелет древней морской рептилии: фото

пятница, 05 июля 2019, 10:19
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В Канаде группа шахтеров во время рабочей смены обнаружила кости вымершей рептилии, известной как мозазавр (род Tylosaurus).

Об этом сообщает издание Arkeolojik Haber.

Такого рода динозавр жил на Земле около 70 миллионов лет назад. Тогда он обитал в море, которое находилось на территории, где ныне расположена канадская провинция Альберта. Водоем простирался на территории от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана.

Мозазавр - доисторический морской хищник, который был теплокровным. Размер ящера достигал 17 метров в длину.

Шахтеры сумели сохранить весь скелет динозавра от головы до кончика хвоста, ласты при этом отсутствовали. В момент обнаружения ящера они были заняты поиском аммолитов - древних драгоценных каменей цвета радуги (окаменелости морских моллюсков с круглой раковиной).

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выяснили, что некоторые из предков современных крокодилов питались растениями.

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