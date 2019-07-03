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Ученые заявили о начале самой страшной катастрофы в истории человечества

среда, 03 июля 2019, 03:30
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Энтомологи из Германии обнаружили признаки начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей катастрофой в истории планеты со времен вымирания динозавров.

Об этом сообщается на популярном сайте Phys.org, посвященном науке и открытиям.

Экологическая катастрофа, по сведениям ученых, может произойти по причине того, что две трети видового разнообразия животных начали гибнуть "с угрожающей скоростью". По их словам, это может привести к уничтожению целых пищевых цепей и экосистем.

Специалисты пришли к таким выводам, когда провели отбор более 80 миллионов образцов членистоногих в течение 30 лет. Насекомые собирались в 63 местах вдоль берегов Рейна.

За весь период наблюдения с 1994 года общая масса насекомых упала на 76%. В свою очередь и популяция птиц, которые ими питаются, также уменьшилась.

Ученые утверждают, что Европа приближается к "точке невозврата" из-за критического сокращения живых организмов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в прессе сообщили, что пандо, уникальная система, состоящая из 40 000 генетически идентичных деревьев тополя осинообразного, объединенных между собой корнями, может исчезнуть из-за человеческой деятельности.

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