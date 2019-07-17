Захвачены российские трофеи: появилось видео с места смертельных боев на Донбассе

В результате жесткого боя в районе Водяного, на Донбассе, украинские военнослужащие заполучили трофеи боевиков.

Об этом сообщает ТСН.

Так, ВСУ отбили ночную попытку вражеской диверсионной группы подойти вплотную к позициям и захватили несколько трофеев. Накануне в сторону Водяного отправилась до зубов вооруженная вражеская группа. Морпехи их заметили через приборы ночного видения на расстоянии в полторы сотни метров.

"Было боевое столкновение, уже на очень близкой дистанции. Бой длился до 40 минут. Далее наблюдали", – рассказывает морской пехотинец с позывным "Сварог".

После боя на место выдвинулись разведчики.

"Утром была проведена разведка местности. Нашли автомат, АКС и РПГ 7В российского производства", – рассказал "Сварог".

Оружие передали оперативникам СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили ДРГ боевиков и захватили "трофей".