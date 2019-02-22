РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

14:25
​В Полтаве топ-чиновников подозревают в крупных взятках: фото и детали обысков
14:07
"Динамо" получило грозного соперника по 1/8 финала Лиги Европы
14:02
Главарь ЛНР выдал феерическую речь про Украину и "кровавого" Порошенко: видео и реакция сети
14:02
Назло хейтерам: солистка KAZKA показала свое пение вживую
13:55
Катя Осадчая удивила смелым образом на кинопремьере
13:45
​Что нового принесет украинцам государственный онлайн-реестр вакансий
13:32
В ФИФА приняли жесткие меры в отношении английского топ-клуба
13:29
В Херсоне переименовали улицу в честь Гандзюк: активист указал на интересную деталь
13:15
Поняла, что физически умерла: Лолита сделала громкое заявление
13:15
День рождения Стива Ирвина: Google посвятил дудл охотнику на крокодилов
13:14
Венгрия отличилась новым оскорбительным заявлением в адрес Украины
12:54
Украинские военные уничтожили ДРГ боевиков и захватили "трофей": опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские военные уничтожили ДРГ боевиков и захватили "трофей": опубликованы видео

пятница, 22 февраля 2019, 12:54

ВСУ захватили в плен боевика так называемой "ЛНР" во время ликвидации группы диверсантов.

Об этом сообщает 5 канал.

В частности, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.

"Первоначально, это было бы выявление наших позиций. Наши ребята могли попасть в плен. Они, наверное шли именно с такой целью", - объясняет журналистам военнослужащий ССО "Петрович".

Командир украинских бойцов решение принял молниеносно - открыть огонь. В результате четверо боевиков были ликвидированы, один получил ранения.

Пленным оказался 54-летний Алексей родом из оккупированной Голубовки. Оправдывается, что наемником стал в 2017 году из-за безденежья, которое царит оккупированном Донбассе.

"Работы не было. Семью кормить нужно было. Вот решил попробовать. Я стрелок-повар. У меня ноги никудышные. Руки тоже. Печь растопить. Обед, ужин, завтрак приготовить. Вот и все", - рассказал боевик.

При этом, украинские военнослужащие словам боевика не верят. Обнаружили в сети интернет видео, где его награждают так называемым "орденом за мужество".

Как сообщал Апостроф, ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: