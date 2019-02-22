Украинские военные уничтожили ДРГ боевиков и захватили "трофей": опубликованы видео

ВСУ захватили в плен боевика так называемой "ЛНР" во время ликвидации группы диверсантов.

Об этом сообщает 5 канал.

В частности, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.

"Первоначально, это было бы выявление наших позиций. Наши ребята могли попасть в плен. Они, наверное шли именно с такой целью", - объясняет журналистам военнослужащий ССО "Петрович".

Командир украинских бойцов решение принял молниеносно - открыть огонь. В результате четверо боевиков были ликвидированы, один получил ранения.

Пленным оказался 54-летний Алексей родом из оккупированной Голубовки. Оправдывается, что наемником стал в 2017 году из-за безденежья, которое царит оккупированном Донбассе.

"Работы не было. Семью кормить нужно было. Вот решил попробовать. Я стрелок-повар. У меня ноги никудышные. Руки тоже. Печь растопить. Обед, ужин, завтрак приготовить. Вот и все", - рассказал боевик.

При этом, украинские военнослужащие словам боевика не верят. Обнаружили в сети интернет видео, где его награждают так называемым "орденом за мужество".

Как сообщал Апостроф, ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.