Алладин припарковался: в сети показали фото необычного "ремонта" дороги в Николаеве

На дорогах в Николаеве жители города обнаружили ковры, предполагается, что это коммунальщики прикрыли дыры на разбитых дорогах.

Фотографии ковров на дорожных покрытиях опубликовал паблик "Х* Николаев" у себя в Instagram-аккаунте.

Отмечается, что снимок был сделан на одной из улиц неподалеку от побережья Днепр у Николаевской ТЭЦ.

"Латают дороги на Мельничной", - иронизируют авторы публикации.

Позже было опубликовано второе фото с ковром, на этот раз немного дальше. На этой выбоине пришлось разместить сразу два ковра.

"Сменили дислокацию", - отметили в паблике.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укравтодор" опубликовал инфографику областей Украины, где самые плохие дороги. Согласно ей, по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.