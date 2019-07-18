Алладин припарковался: в сети показали фото необычного "ремонта" дороги в Николаеве

На дорогах в Николаеве жители города обнаружили ковры, предполагается, что это коммунальщики прикрыли дыры на разбитых дорогах.
Фотографии ковров на дорожных покрытиях опубликовал паблик "Х* Николаев" у себя в Instagram-аккаунте.
Отмечается, что снимок был сделан на одной из улиц неподалеку от побережья Днепр у Николаевской ТЭЦ.
"Латают дороги на Мельничной", - иронизируют авторы публикации.
Позже было опубликовано второе фото с ковром, на этот раз немного дальше. На этой выбоине пришлось разместить сразу два ковра.
"Сменили дислокацию", - отметили в паблике.
Как сообщал "Апостроф", ранее "Укравтодор" опубликовал инфографику областей Украины, где самые плохие дороги. Согласно ей, по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.