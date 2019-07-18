Курорт с червями и вонью: появилось "живописное" видео из Кирилловки

В сети показали жуткое видео с популярного украинского курорта на Азовском море - Кирилловки. На опубликованных в сети кадрах видно, что в населенном пункте царит настоящая антисанитария.

Как сообщают региональные СМИ, причиной такого явления стало нежелание руководителей баз отдыха следить за порядком возле своих территорий.

Так, на видео попала одна из баз на Бирючем полуострове. На кадрах видны горы мусора и пищевые отходы в пакетах. Авторы ролика отмечают, что здесь полно червей, гадюк и крыс.

Ранее в Кирилловке 20-летний парень после купания попал в реанимацию. Во время купания он внезапно по неизвестной причине начал захлебываться и пошел ко дну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на популярном украинском курорте - в Кирилловке Запорожской области - трагически погиб 3-летний ребенок.