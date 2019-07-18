Освобождение пленных: в Украине указали на опасную хитрость Кремля

Обмен военнопленными может оказаться одним из элементов стратегии России по возвращению Донбасса в Украину на собственных условиях.

Об этом "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Достаточно вспомнить о том, что буквально накануне один из украинских политиков, чья политическая сила фактически аффилирована с Кремлем, представил в Европарламенте свой мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе", - заявил он.

По его мнению это сделано по указанию Кремля.

"Поэтому, если такая договоренность действительно была достигнута, и она будет реализована, то она никак не могла состояться без указания из Москвы. Ведь мы все прекрасно понимаем, кто на самом деле управляет ДНР и ЛНР. То есть, мы видим пиар-акцию, со стороны находящихся на прокорме у Кремля политических сил", - отметил Машовец.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе".