Путин намекнул Зеленскому, что пора на поклон к главарям ДНР-ЛНР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому надо провести переговоры с главарями так называемых ЛНР-ДНР.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, Путин встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. На переговорах с ним он высказался о ситуации на юго-востоке Украины. Лидер Росии заявил, что полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевских властей с представителями ДНР и ЛНР.

"Россия будет поддерживать любые политические силы на Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", - заявил Путин.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.