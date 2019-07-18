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Это капитуляция: соцсети разгневали условия нового перемирия на Донбассе

четверг, 18 июля 2019, 16:30
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С 21 июля украинским военнослужащим ВСУ запретили ведение огня на Донбассе, объявив очередное перемирие.

Об этом сообщает волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Безсмертного.

Отмечают, что договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 00:01 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.

"Абсурд. Уже вижу массы увольнения из армии. Нам запретили защищаться", - написал Гай.

По словам Бессмертного, позиция украинской стороны такова, чтобы период тишины "был максимальным, а возможно - навсегда".

Однако волонтер подчеркнул, что по факту это нарушение Конституции.

"Это капитуляция. При этом РФ развернула три дополнительных Армии у нас на границах. Эти договоренности носят характер государственной измены", - написал Мирослав Гай.

Также о договоренности высказался и председатель инфоцентра в УНА-УНСО Назар Приходько.

"Вы понимаете, что договоренности о таком формате перемирие априори капитуляционные? На фоне упрощения выдачи российских паспортов для жителей не только непризнанных квазигосударственных образований, но и всей Донецкой и Луганской области - это вообще антигосударственный акт с нашей стороны...", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля после долгой болезни умерла Светлана Стребиж, участник боевых действий на Донбассе, боец батальона "Донбасс-Украина".

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