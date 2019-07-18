Полиция Киева попала в скандал из-за карикатуры на Зеленского: фото и реакция соцсети

В Киеве правоохранители составили административный протокол на мужчину, который раздавал газеты с политической антирекламой: в сети из-за этого разразился громкий скандал.

Под соответствующим постом пресс-службы полиции Киева в Facebook появились сотни гневных комментариев.

В сообщении полиции говорится, что житель Киева, 1952 года рождения, раздавал газеты "с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты". Однако при этом к посту, в виде иллюстрации изъятых агитматериалов, приложена карикатура с президентом Украины, Владимиром Зеленским.

На мужчину составили административный протокол по статье "Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации". Ему грозит наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Пользователи сети возмутились действиями полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли агитацию со стороны отдельных кандидатов в народные депутаты.