Появилось видео задержания в Киеве активиста с листовками против Зеленского

Появилось видео задержания в Киеве активиста Леонида Овчаренко, который распространял листовки против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Соответствующие видео и фото листовок и задержания опубликованы на странице Відсіч в Facebook.

"Для "спецоперации" полиции понадобилось около 15 полицейских на двух легковых автомобилях и автобусе "Богдан". Нашего активиста упаковали в машину и доставили в участок №4 на Прорезной, 12б. Однако, когда мы начали звонить в участок - там ответили, что не задерживали нашего активиста и его там нет", - говорится в сопроводительной подписи к ролику.

На кадрах видно, как активиста задерживают и на руках уносят трое полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Нацкорпус" заявил о жестоком избиении его активистов полицией в Полтаве.