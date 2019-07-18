Синоптик предупредила о жаре до +40 градусов: карта погоды

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. Также жарко будет практически по всей территории Европы, а в Португалии ожидается до +40 градусов.

В этот день в южной части Украины, на Востоке и местами в Центре ожидается +28+33 градуса, а на остальной территории +25+30 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

19 июля в большинстве областей Украины предполагается +24+28 градусов, на Юге +26+30 градусов, в западной части местами +23+25 градусов.

Осадки тоже не исключены. Они вероятны в западных и северных областях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды - в страну возвращается жара.