Готовьтесь: синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды - в страну возвращается жара.

Соответствующий прогноз она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Завтра, 18 июля, также еще ожидается в столице в течение дня +21+23 градуса. Однако уже в пятницу температура воздуха повысится до +23+25 градусов, а в течение избирательных выходных будет почти жара - +26+28 градусов. В ближайшие день в Киеве вероятный периодический дождь, локальные грозы", - отметила Диденко.

Она добавила, что дожди с локальными грозами пройдут в северных областях страны и в отдельных районах запада, а на остальной территории будет сухо и солнечно. Температура воздуха 18 июля достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов.

"19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается +25+29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях +28+33 градуса. Поэтому готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи - к нам возвращается лето", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.