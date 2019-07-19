Кремль вернет Крым: в сети поднялся ажиотаж из-за громких слухов

В интернете поднялся ажиотаж из-за громких слухов о том, что Российская Федерация якобы собирается вернуть аннексированный Крым Украине.

На материал одного из украинских издание обратил внимание блогер, пишущий под ником "RoksolanaToday&Крым25%".

Так, в публикации речь шла о том, что администрация президента России якобы рассматривает возможные пути возврата Крыма Украине для разрядки отношений с Западом. Источник якобы утверждал, что Россия может согласиться на повторный референдум на полуострове.

В то же время стоит отметить, что, вероятно, данная публикация является фейком: в Кремле неоднократно заявляли, что не собираются возвращать захваченный полуостров Украине.

Тем не менее, "новость" вызвала волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.