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Кремль вернет Крым: в сети поднялся ажиотаж из-за громких слухов

пятница, 19 июля 2019, 20:46
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В интернете поднялся ажиотаж из-за громких слухов о том, что Российская Федерация якобы собирается вернуть аннексированный Крым Украине.

На материал одного из украинских издание обратил внимание блогер, пишущий под ником "RoksolanaToday&Крым25%".

Так, в публикации речь шла о том, что администрация президента России якобы рассматривает возможные пути возврата Крыма Украине для разрядки отношений с Западом. Источник якобы утверждал, что Россия может согласиться на повторный референдум на полуострове.

В то же время стоит отметить, что, вероятно, данная публикация является фейком: в Кремле неоднократно заявляли, что не собираются возвращать захваченный полуостров Украине.

Тем не менее, "новость" вызвала волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

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