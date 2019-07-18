Осталось немного подождать: сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Бердянске, фото

В интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Чистейшее море в п. Витино (Сакский район) Крым. И совершенно не топтаный пляж!" – говорится в подписи к фото, на котором зафиксирован пустующий пляж.

В комментариях к посту показали, как обстоят дела с туристами в Бердянске.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.