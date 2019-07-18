Полиция "работает": появилась меткая фотожаба на историю с пенсионером и Зеленским

Украинцы высмеяли работу украинской полиции, сотрудники которой недавно оштрафовали в Киеве мужчину, который раздавал газету с политической антирекламой.

На эту тему в сету появилась яркая фотожаба. На ней изображены правоохранители, которые не реагируют на убийства и ограбления, зато активно работают, когда "какой-то дед раздает карикатуры на Зеленского".

Как известно, пенсионера задержали в Киеве. Мужчина раздавал иллюстрации, на которых изображена карикатура с президентом Украины, Владимиром Зеленским.

На мужчину составили административный протокол.

Также в сети опубликовали и другие фотожабы на эту тему.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли агитацию со стороны отдельных кандидатов в народные депутаты.