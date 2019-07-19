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Прячут танки и "Грады": стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

пятница, 19 июля 2019, 13:00
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В среду, 17 июля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила вблизи поселка Хрустальное (Луганская область), 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на отчет ОБСЕ от 18 июля.

Кроме того, были обнаружены 18 единиц вооружения, расположенные за пределами определенных мест хранения. В частности, 14 июля, в районе Шимшиновки, Луганской области, были найдены 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, было замечено еще семь танков.

Как сообщал "Апостроф", ранее у боевиков на Донбассе заметили опаснейшее оружие.

Кроме того, на Донбассе нашли схрон боевиков с оружием из России. Правоохранители установили, что гараж из схронов принадлежит жителю Херсонской области, который сейчас находится в России.

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