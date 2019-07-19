В Кирилловке разгорается скандал из-за конфликта туристов со "скорой помощью": видео

На популярном украинском курорте Кирилловка (Запорожская область) разгорелся громкий скандал с участием бригады скорой помощи, врачи которой придумали "оригинальное" решение для госпитализации двух больных – ребенка и мужчины, которых собирались перевезти одним автомобилем.

Об этом случае рассказала Екатерина Пелагея в Facebook, опубликовав видео общения с фельдшером, который предложил родственникам "покататься" в авто вместе с ребенком.

В сети тут же стали комментировать инцидент. Причем, свою точку зрения в комментариях высказал и сам фельдшер, оказавшийся в эпицентре скандала.

"Я отвез ребенка в Азовскую амбулаторию, чтоы ребенок был под присмотром медика, больница находится 50 км я один на всю Кирилловку две машины уехали в Акимовку, поступил вызов мужчина посинел, не дышит поэтому и возник вопрос, что важнее и кому помощь оказать, с ребенком ничего бы не случилось, угрозы ему никакой не было для жизни. Я поехал на вызов: у мужчины был инфаркт, довез его живым стабильно тяжелым, если бы я повез ребенка в Акимовку, и не оказал помощь, мужчины не было бы в живых, кстати, бабушка видела в больнице, как я привез тяжело больного мужчину", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", в городе Черноморск Одесской области избили медиков скорой помощи, которые прибыли по вызову к пенсионерке.

А под Харьковом больной избил медика скорой медпомощи "за долгое ожидание".