ДНР головного мозга: сербский наемник устроил детский праздник и показал фото

В сети появились фото детского праздника к пятилетию сына сербского наемника Братислава Зорана Живковича, который на Донбассе возглавлял интернациональную бригаду террористов, он украсил ребенку торт моделями военной техники РФ, а также символами группировок "ДНР" и "Новороссия".

Снимки выложил у себя в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer.

Согласно информации из соцсетей Живковича, он немного изменил внешность и снова вернулся в Донецк.

"Все плохо у Живковича", - написал блогер.

Пользователи Twitter предположили, что у бывшего наемника на фоне войны на Донбассе произошли необратимые изменения в мозге.

"ДНР головного мозга", - отметили комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", летом 2018 года Братислав Живкович был задержан при въезде в Сербию. Местная полиция арестовала Живковича "из-за обоснованного подозрения, что он совершил уголовное преступление, участвуя в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве", ему грозил тюремный срок от 2 до 10 лет. Также есть доказательства, что сербский наемник принимал участие в оккупации Крыма.