RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июля

01:26
ДНР головного мозга: сербский наемник устроил детский праздник и показал фото
00:28
В Киеве задержали мошенницу, которая нажилась на юных спортсменах: фото
00:15
Названы имена украинских бойцов, убитых снайпером на Донбассе

19 июля

23:59
Путин всерьез забеспокоился из-за Зеленского: в России озвучили причины
23:56
Появилось видео с российской "гуманитаркой" для боевиков ДНР-ЛНР
23:28
Разорвана в клочья: Путина подловили на новой лжи об Украине
22:58
Снайпер боевиков убил двух бойцов ВСУ: подробности трагедии
22:47
Welcome to Ukraine, школота: Забужко поставила сеть на уши метким диагнозом Украине
22:17
Весь город в дыму: стало известно о серьезном ЧП в оккупированном Крыму
21:58
Под Радой поймали дезертира с гранатой: подробности скандала
21:52
"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала освободить Вышинского
21:50
Эксперт заявил о незаконном участии Куницкого в выборах: документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ДНР головного мозга: сербский наемник устроил детский праздник и показал фото

суббота, 20 июля 2019, 01:26
переглянути новину українською

В сети появились фото детского праздника к пятилетию сына сербского наемника Братислава Зорана Живковича, который на Донбассе возглавлял интернациональную бригаду террористов, он украсил ребенку торт моделями военной техники РФ, а также символами группировок "ДНР" и "Новороссия".

Снимки выложил у себя в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer.

Согласно информации из соцсетей Живковича, он немного изменил внешность и снова вернулся в Донецк.

"Все плохо у Живковича", - написал блогер.

Пользователи Twitter предположили, что у бывшего наемника на фоне войны на Донбассе произошли необратимые изменения в мозге.

"ДНР головного мозга", - отметили комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", летом 2018 года Братислав Живкович был задержан при въезде в Сербию. Местная полиция арестовала Живковича "из-за обоснованного подозрения, что он совершил уголовное преступление, участвуя в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве", ему грозил тюремный срок от 2 до 10 лет. Также есть доказательства, что сербский наемник принимал участие в оккупации Крыма.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

У Украины есть одно реально доступное орудие для деоккупации Крыма – Борис Бабин

Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: