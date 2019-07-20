Как выглядит Кирилловка с высоты птичьего полета: видео популярного курорта

В сети показали яркие кадры с одного из самых популярных курортов Украины на Азовском море - Кирилловки.

Съемка велась на значительной высоте при помощи квадрокоптера. Автор видео отмечает, что с такой высоты пляжи Кирилловки стали похожи на муравейник.

Местные жители и предприниматели отмечают, что в этом году людей много, но все они сконцентрированы в центральном районе поселка.

Напомним, что по состоянию на середину лета на популярном украинском курорте в Кирилловке не так уж и много отдыхающих.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кирилловке разгорелся громкий скандал с участием бригады скорой помощи, врачи которой придумали "оригинальное" решение для госпитализации двух больных – ребенка и мужчины, которых собирались перевезти одним автомобилем.