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Как выглядит Кирилловка с высоты птичьего полета: видео популярного курорта

суббота, 20 июля 2019, 08:55
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В сети показали яркие кадры с одного из самых популярных курортов Украины на Азовском море - Кирилловки.

Съемка велась на значительной высоте при помощи квадрокоптера. Автор видео отмечает, что с такой высоты пляжи Кирилловки стали похожи на муравейник.

Местные жители и предприниматели отмечают, что в этом году людей много, но все они сконцентрированы в центральном районе поселка.

Напомним, что по состоянию на середину лета на популярном украинском курорте в Кирилловке не так уж и много отдыхающих.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кирилловке разгорелся громкий скандал с участием бригады скорой помощи, врачи которой придумали "оригинальное" решение для госпитализации двух больных – ребенка и мужчины, которых собирались перевезти одним автомобилем.

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