Есть свободные места: появились свежие фото пляжей на популярном украинском курорте

По состоянию на середину лета на популярном украинском курорте в Кирилловке не так уж и много отдыхающих.

Как сообщает местная пресса, переполненный здесь только центральный пляж.

При этом на Пересыпи и Федотовой косе отдыхающих немного. На большинстве баз отдыха висят таблички "Есть свободные места".

Не исключено, что это связано это с погодой, ведь несколько недель подряд здесь держится прохлада и идут дожди.

При этом Азовское море в Кирилловке радует свой чистотой и спокойствием. Температура воды составляет 23 градуса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на популярном у украинцев летнем курорте в Запорожской области – в Кирилловке, произошло очередное чрезвычайное происшествие – на пляж выбросило труп человека.