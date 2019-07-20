Крысы уже завелись: в сети показали "живописные" фото курорта в Крыму

В сети показали фотографии курорта в оккупированном Россией Крыму, где улицы погрязли в мусоре.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Ялта. Крысы уже завелись", - прокомментировала она ситуацию и опубликовала соответствующие фото.

На снимках видно баки, которые переполнены уже давно. Мешки с мусором жители складируют уже около контейнеров, так как они не помещаются.

Напомним, со времен российской оккупации мусор на полуострове вывозят крайне редко. Грязные не только улицы и дворы городов, но и пляжи, а также живописная местность Крыма.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото гор мусора, которые оставляют после себя российские туристы в оккупированном Крыму.