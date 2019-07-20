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В соцсети показали ночные фото "веселой жизни" в Гурзуфе

суббота, 20 июля 2019, 14:52
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Фото: RoksolanaToday&Крым\Twitter

Некогда известный своими ночными развлечениями курортный Гурзуф (аннексированный Россией Крым) превратился в тихий безлюдный город.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Ночная жизнь Гурзуфа... Для меня такое как фильм ужасов! Еще с совка НОЧЬЮ жизнь в Гурзуфе только НАЧИНАЛАСЬ! Помните? Смотрите - гавань уничтожила даже то, что в совке бурлило и сияло... город молодости, любви и приключений превратился в унылую дыру у моря", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Бердянске.

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

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