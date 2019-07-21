Как Россия создает картинку людных пляжей в Крыму: опубликованы показательные фото

В соцсети опубликовали фото забитого отдыхающими пляжа в Симеизе, пояснив, что это связано с закрытием других пляжей.

Снимок разместил в своем Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%.

"В Симеизе закрыли на реконструкцию основную линию пляжей. А это то, что осталось + Башмак. Да, на оставшемся огрызке, который не закрыт, так можно фоткать и говорить ВСЕВЫВРЕТЕ!", - говорится в подписи.

"Такое количество людей - как на фото - было в Крыму может в 2013-м. Так тогда ходили поезда, летали самолёты и ходоли круизные лайнеры. Россияне были значительно богаче чем сейчас. Потому, говорить, что сейчас туристов столько же или больше, чем тогда, может только недалекий человек", - отметил один из комментаторов.

Для сравнения также были опубликованы фото пляжей на других крымских курортах.

Ранее одно из топовых российских СМИ опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала аннексии Крыма ситуация на полуострове лишь ухудшилась – цены стали неадекватно высокими, а инфраструктура и сервис остались на советском уровне. При этом Керченский мост никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

Как сообщал "Апостроф", в сети сравнили фото пляжей в Крыму и Бердянске.