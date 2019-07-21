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Находка для туристов: блогер показал безлюдный пляж на популярном украинском курорте

воскресенье, 21 июля 2019, 01:28
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На популярном украинском курорте Бердянск (Запорожская область), несмотря на разгар летнего сезона, обнаружили пустынный пляж.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, видеоблогеру, который делает обзоры пляжей в Бердянске, удалось обнаружить пляж, незаполненный отдыхающими. На видео пляжа "Лагуна" видно наличие инфраструктуры, шезлонгов с зонтиками, навесов, волейбольных площадок и детских развлечений. При этом, здесь нет самого главного – отдыхающих.

По словам блогера, здесь не рекомендуется купаться детям, поскольку на пляже нет мелководья.

"Через 6 метров от берега, глубина уже по шею", – говорит автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.

Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.

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