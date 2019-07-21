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Обыски в "АрселорМиттал": СБУ обвинили в "убытках" на 150 млн долларов

воскресенье, 21 июля 2019, 16:58
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Служба безопасности Украины более 14 часов проводила обыски на территории предприятия в Днепропетровской области "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщают на сайте компании.

Так, группа проверяющих зашла на предприятие в десять утра 20 июля и покинула территорию компании в три часа ночи 21 июля.

По данным компании, в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

"Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долларов. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможным продолжение строительства в соответствии с программой модернизации и наносит "АрселорМиттал" прямые убытки", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что пока неизвестно, сколько будет длиться проверка МНЛЗ-3 и документов со стороны СБУ. Также никто не сообщает, как далее будут развиваться события.

В связи с большими габаритами объекта сотрудники СБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц.

В пресс-службе "АрселорМиттал" отметили, что комбинат не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам.

"Проект заморожен. Работники "АрселорМиттал" и подрядных организаций не смогут выполнять дальнейшую работу на этом объекте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во время визита президента Владимира Зеленского в Кривой Рог журналисты и экологи передали президенту материалы о незаконных действиях руководства металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

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