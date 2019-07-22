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Не забудьте зонтики: синоптик предупредила украинцев о резком ухудшении погоды

понедельник, 22 июля 2019, 11:38
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В понедельник, 22 июля, в Киеве до конца дня ожидаются дожди с грозами, жителям города рекомендуют брать с собой зонты.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что причиной осадков станет присутствие атмосферного фронта у окраин украинской столицы.

"Атмосферный фронт - уже на западных окраинах Киева. Вернитесь и возьмите зонт! Будут дождь и гроза", - пишет она.

Украинский Гидрометцентр подтвердил выводы синоптика, уточнив, что дожди ожидаются не только в Киеве, но и на территории почти всей Украины, кроме восточных, южных областей и Крыма.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали, что на территорию Украины идет атмосферный фронт, и поэтому с 22 июля ожидается серьезное ухудшение погоды.

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