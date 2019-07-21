Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках

В понедельник, 22 июля, в Украину придет атмосферный фронт, ожидается ухудшение погоды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных и северных областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться.

"Фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На востоке и большинстве территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода", - отметила синоптик.

Диденко добавила, что температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25+30 градусов, на западе +23+28, на юге и востоке плюс большинство центральных областей ожидается +28+33 градуса. Однако на крайнем севере уже похолодает, в северных районах Черниговщины и Киевщины - +23+25 градусов.

"В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15+19 градусов, завтра днем +25+27 градусов. Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", 14 июля Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в реки.

Ранее в Харькове после мощного ливня затопило популярный магазин - судя по кадрам, ситуация в здании была такой же, как и на улице.