RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

17:48
​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото
16:19
​Раскрыта афера с коммунальным имуществом Киева в интересах боевиков
15:04
Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ
14:34
В США заговорили о санкциях против России за задержание украинских моряков
13:13
​"Нафтогаз" готов договариваться с Россией по транзиту газа: названо условие
11:23
​Как выборы в Украине ударят по гривне: НБУ сделал прогноз
10:05
Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада
09:25
​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ

18 июля

14:05
​Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото
12:55
Хищения на миллионы: Зеленский рассказал про офшорную схему в оборонке при Порошенко
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках

воскресенье, 21 июля 2019, 17:56
переглянути новину українською

В понедельник, 22 июля, в Украину придет атмосферный фронт, ожидается ухудшение погоды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных и северных областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться.

"Фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На востоке и большинстве территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода", - отметила синоптик.

Диденко добавила, что температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25+30 градусов, на западе +23+28, на юге и востоке плюс большинство центральных областей ожидается +28+33 градуса. Однако на крайнем севере уже похолодает, в северных районах Черниговщины и Киевщины - +23+25 градусов.

"В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15+19 градусов, завтра днем +25+27 градусов. Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", 14 июля Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в реки.

Ранее в Харькове после мощного ливня затопило популярный магазин - судя по кадрам, ситуация в здании была такой же, как и на улице.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: