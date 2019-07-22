Сначала были лисы: в сети показали плачевное состояние "Донбасс Арены", фото

В оккупированном боевиками Донецке в окрестностях частично разрушенного снарядами стадиона Донбасс-арена замечены дикие животные.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте написала пользователь БыльБылева, опубликовав соответствующие снимки.

Она отметила, что у стадиона были замечены лисы и зайцы.

"Донбасс-Арена, лисы были, зайцы, жду колобка", - пошутила пользователь.

В то же время под публикацией другой пользователь оставил комментарий о том, что якобы лисы и зайцы всегда водились в окрестностях Донбасс-арены, однако ранее их места обитания контролировала охрана объекта.

"Зайцы там всегда были, даже защиту для деревьев ставили. И лисы бегали. Сам видел неоднократно, да и с камер еще до войны записи выкладывали", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке на "бывшего депутата Верховного совета ДНР" Бориса Литвинова совершили "покушение" с использованием гири в 2 кг.