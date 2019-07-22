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Умер автор Конституции Украины: в сети скорбят из-за утраты

понедельник, 22 июля 2019, 13:22
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В понедельник, 22 июля, умер известный украинский политический деятель Виктор Мусияка, один из авторов действующей Конституции страны.

Об этом сообщает LB.ua.

Ему было 73 года, причиной смерти журналисты называют инфаркт.

Известный украинский юрист, а затем и политик Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года, в 1973 году окончил Харьковский юридический институт и начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 годы был завкафедрой гражданского права и проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах стал завкафедрой юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Был народным депутатом Верховной Рады с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был представителем главы государства в парламенте. Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В течение последних лет был консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

Как сообщал "Апостроф", в середине мая стало известно о смерти известного украинского политика, дважды министра культуры и советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Богуцкого.

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