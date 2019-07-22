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В Одессе жестоко избили и ограбили продюсера-иностранца: фото и видео

понедельник, 22 июля 2019, 15:14
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Фото: Думская

В Одессе произошло нападение и ограбление финляндского политика, общественного деятеля, продюсера и бизнесмена российского происхождения Ильи Шпигеля, который приехал на Одесский кинофестиваль.

Об этом сообщает Думская.

Так, его избили и ограбили во дворе арендуемых им апартаментов на улице Преображенской, 24. По словам пострадавшего, инцидент случился в прошедший четверг, примерно в 4:30 утра, после того, как он возвращался с вечеринки, которая проходила в рамках ОМКФ.

"Я был абсолютно трезвым, так как вообще не употребляю алкоголь. Решил не вызывать такси к дому, ведь пройти нужно было всего несколько кварталов. Во дворе дома ко мне подошел амбал в черной кепке и жилетке с надписью Police. Он сперва сделал вид, что осматривает припаркованное авто и пытался что-то объяснить, изображая глухонемого, а затем набросился на меня. У нападавшего поставлен удар правой, как у профессионального боксера. Боксеры не бьют ниже пояса. Только в лицо, по почкам и левой в печень. Этот ограничился ударами в лицо",- рассказал сам бизнесмен.

Так, преступник вырвал у жертвы наручные часы, кошелек и золотой кулон и быстро ретировался. На входе во двор грабителя ждал его подельник.

После случившегося Илья Шпигель попал в одну из частных медицинских клиник, где ему диагностировали множественные ушибы и перелом носа. Пострадавшему провели челюстно-лицевую операцию.

"К счастью, обошлось без каких-либо сотрясений и большого вреда здоровью. Но я не предполагал и нас никто и не предупреждал, что прогулка в 500 метров по Одессе в утреннее время может оказаться опасной", – говорит продюсер.

Илья Шпигель подал заявление в полицию, приложив к нему видеозапись избиения, снятого камерами наблюдения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя.

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