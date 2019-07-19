В Украине задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя: видео

В Одессе прошло задержания гражданина Молдовы, которого подозревают в организации убийства бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, всего по делу проходят четыре человека. Пока удалось задержать только с 2012 по 2016 годпредполагаемого организатора.

"Зная о достатке потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", - сообщили в полиции.

Безбабченко был найден мертвым в Одесской области 22 мая 2019 года.

Отметим, что он был мэром столицы приднестровского региона Республики Молдова с 2012 по 2016 год.

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