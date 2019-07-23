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Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля

вторник, 23 июля 2019, 12:02
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Со среды, 24 июля в Украине ожидаются осадки с грозами, а также небольшое похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что над отдельными территориями Украины зависнет "линия сходимости" и объяснила эффект такого метеорологического явления.

"Скапливаются вдоль этой линии кучно-дождевые облака и выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди даже могут переходить в ливни и возникать шквалы. Так будет 24 июля практически во всех областях", - написала она.

Однако в южной части страны будет сохраняться сухая погода, добавила синоптик.

"Южная часть Украины, правда, будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой", - отметила Диденко.

Температура воздуха в эти дни - 23-26 градусов выше нуля, на юге и востоке - теплее, до 30 градусов. В Киеве она прогнозирует кратковременный дождь и грозу, 22-25 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о ливнях и дождях с грозами в некоторых областях страны.

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