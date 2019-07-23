Не успел подписать: в деле об убийстве Шеремета произошел неожиданный поворот

В 2016 году журналист Павел Шеремет, которого подорвали в его авто, планировал создать в Украине благотворительный фонд по соблюдению прав человека в стране и в СМИ.

Об этом сообщает издание "theБабель", ссылаясь на слова главы Национальной полиции Сергея Князева.

Украинские правоохранители направили ходатайства о предоставлении международной правовой помощи 15 странам.

"Продолжаются процессуальные действия по установлению цели въезда, сопровождения, встреч, финансовых активов, деятельности, возможных конфликтов Павла Шеремета за рубежом", - рассказал Князев.

Он добавил, что от "компетентных органов 9 стран - Бельгии, Швеции, Беларуси, Нидерландов, Молдовы, Латвии, Литвы, Киргизии и Турции - уже получены материалы выполненных ходатайств".

"В материалах из Литовской республики говорится, что в ноябре 2015 года в Вильнюсе был создан благотворительный фонд "Солидарные медиа", директором которого был Шеремет. Допрошенные жители Вильнюса дали показания, что Шеремет планировал зарегистрировать Фонд содействия соблюдению прав человека в Украине и в СМИ. Финансовые документы он планировал подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб", - добавил глава Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Авакова назвали основную версию убийства журналиста Шеремета.