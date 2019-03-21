Расследование убийства Шеремета: в "Нацкорпусе" выступили с обвинениями в адрес властей

Убийство в Киеве 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета ведется уже три года, а организаторы и исполнители до сих пор не найдены.

О причинах промедления со стороны правоохранительных органов и о политической составляющей этой истории в эфире на телеканале "Наш" рассказал ветеран полка "Азов" и представитель "Национального Корпуса" Сергей Коротких, передают "Украинские новости".

Он сообщил, что уже долгое время дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета практически не расследуется. По его мнению, бездействие правоохранительных органов обусловлено отсутствием политической воли для продолжения указанного расследования, а другими словами – обычным нежеланием нынешней власти искать заказчиков и обнародовать детали этой скандальной истории.

"Действующая власть имеет все признаки мафиозного режима. Она не заинтересована в расследовании резонансных дел, ведь понимает: то, как замалчивался ход и доказательства в этом расследовании, свидетельствует о заинтересованности в "крышевании" этих процессов верхушкой властной вертикали", – заявил Коротких.

Он также добавил, что сегодня ответственность за убийство Павла Шеремета пытаются переложить на других заказчиков, чтобы отвлечь следствие и внимание общественности от политической составляющей этого преступления.

"Попытки откровенно провластных СМИ перенести подозрения в организации убийства Павла Шеремета на кого-то другого, игнорирование вопросов, возникших в ходе журналистского расследования "Следствия. инфо", – это жонглирование словами. Это попытки сделать черное белым", – подытожил представитель "Национального Корпуса".

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, за рулем которой находился автор сайта "Украинская правда", журналист Павел Шеремет. По одной из версий, убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста и было спланированным. Ряд СМИ склоняется к версии, что журналиста убили по ошибке, а настоящей целью преступников была его бывшая гражданская жена и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, на машине которой Шеремет в то утро ехал на работу. Именно такую версию после гибели журналиста публично озвучил действующий президент Петро Порошенко, пообещав при этом как можно быстрее найти заказчиков этого преступления.

Ни заказчики убийства, ни его исполнители до сих пор не найдены. При этом команде журналистов "Следствия.инфо" всего за год удалось собрать информацию, которая указывает на исполнителей убийства: неких мужчину и женщину, заложивших взрывчатку в машину. Также журналистам удалось узнать, что всю ночь перед трагедией за домом, в котором жил Павел Шеремет, следили люди – вероятные заказчики преступления. Одним из них оказался бывший работник СБУ Игорь Устименко, что может указывать на причастность к убийству силовых структур.