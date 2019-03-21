РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

14:33
С "заботой" о людях: в сети показали фото "гениального героя парковки" в Киеве
14:27
Появилось видео момента ДТП с автобусом, влетевшего в остановку в Стамбуле
14:24
​Чего ждать от Путина после выборов в Украине: на Западе назвали три странных пункта
14:22
Крупный украинский агрохолдинг прекратил агитировать за одного из лидеров президентской гонки - СМИ
14:20
Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча
14:17
Тимошенко пообещала в случае победы отстранить от власти коррупционеров
14:13
В Раде пытаются протолкнуть решение в интересах непризнанного Приднестровья: заявление эксперта
13:58
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
13:58
В Украине перекрыли одну из важнейших трасс: опубликованы фото
13:54
Проводили аплодисментами и криками "Браво!": в России попрощались с Началовой
13:47
​В многоэтажке Киева случилось смертельное ЧП с мужчиной: фото и подробности
13:33
​Нацбанк заплатит огромную сумму владельцу банка-банкрота
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Расследование убийства Шеремета: в "Нацкорпусе" выступили с обвинениями в адрес властей

четверг, 21 марта 2019, 13:25

Убийство в Киеве 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета ведется уже три года, а организаторы и исполнители до сих пор не найдены.

О причинах промедления со стороны правоохранительных органов и о политической составляющей этой истории в эфире на телеканале "Наш" рассказал ветеран полка "Азов" и представитель "Национального Корпуса" Сергей Коротких, передают "Украинские новости".

Он сообщил, что уже долгое время дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета практически не расследуется. По его мнению, бездействие правоохранительных органов обусловлено отсутствием политической воли для продолжения указанного расследования, а другими словами – обычным нежеланием нынешней власти искать заказчиков и обнародовать детали этой скандальной истории.

"Действующая власть имеет все признаки мафиозного режима. Она не заинтересована в расследовании резонансных дел, ведь понимает: то, как замалчивался ход и доказательства в этом расследовании, свидетельствует о заинтересованности в "крышевании" этих процессов верхушкой властной вертикали", – заявил Коротких.

Он также добавил, что сегодня ответственность за убийство Павла Шеремета пытаются переложить на других заказчиков, чтобы отвлечь следствие и внимание общественности от политической составляющей этого преступления.

"Попытки откровенно провластных СМИ перенести подозрения в организации убийства Павла Шеремета на кого-то другого, игнорирование вопросов, возникших в ходе журналистского расследования "Следствия. инфо", – это жонглирование словами. Это попытки сделать черное белым", – подытожил представитель "Национального Корпуса".

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, за рулем которой находился автор сайта "Украинская правда", журналист Павел Шеремет. По одной из версий, убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста и было спланированным. Ряд СМИ склоняется к версии, что журналиста убили по ошибке, а настоящей целью преступников была его бывшая гражданская жена и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, на машине которой Шеремет в то утро ехал на работу. Именно такую версию после гибели журналиста публично озвучил действующий президент Петро Порошенко, пообещав при этом как можно быстрее найти заказчиков этого преступления.

Ни заказчики убийства, ни его исполнители до сих пор не найдены. При этом команде журналистов "Следствия.инфо" всего за год удалось собрать информацию, которая указывает на исполнителей убийства: неких мужчину и женщину, заложивших взрывчатку в машину. Также журналистам удалось узнать, что всю ночь перед трагедией за домом, в котором жил Павел Шеремет, следили люди – вероятные заказчики преступления. Одним из них оказался бывший работник СБУ Игорь Устименко, что может указывать на причастность к убийству силовых структур.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: