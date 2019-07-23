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Пересажать полстраны: в сети рассказали о самоуверенной выходке водителя маршрутки до Киева

вторник, 23 июля 2019, 03:17
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В маршрутке из Хмельницкого в Киев водитель выдал самоуверенный монолог на вопрос пассажира о возможном месте для поездки.

Об этом случае в Facebook рассказал известный журналист Олег Слободян.

"Маршрутка "Хмельницкий-Киев". Пассажирка спрашивает у водителя, где ей сесть. Он: лучше присядьте. Сесть еще успеете. На всех мест не хватит. Нам еще полстраны пересажать сейчас надо... Сказал, с гордым видом, стоя на ступеньке авто, будто на трибуне, и с таким же видом пошел собирать кэш у пассажиров", - написал он.

Самого журналиста поразило такое поведение водителя настолько, что он не смог не прокомментировать ситуацию.

"Сразу понял, что нас везет не просто водитель, а преЗЕдент. Всю дорогу хотел сказать ему, что если "персажать полстраны", кто-то из его семьи обязательно сядет, и это, скорее всего, будет он сам, но не стал раньше времени расстраивать мужчинку..." – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка.

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