Сбежали даже утки: в сети показали фото новой катастрофы в Крыму

Местные жители в оккупированном Крыму жалуются на загрязнение реки Мелек-Чесме, которая протекает в Керчи.

Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

Как отмечается, в реку Мелек-Чесме в огромных количествах сливают фекалии. Из-за загрязнения территорию реки покинул водоплавающие птицы.

"Керчане считают чудовищным загрязнение речки Мелек-Чесме. Говорят,что столько сливов фекалий в реку не видели никогда. Вонь неимоверная. Сбежали даже утки", – пишет блогер.

Также были опубликованы фото пострадавшей от загрязнения реки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму произошло новое экологическое ЧП - из-за сильного загрязнения центрального пляжа отходами в Феодосии местные жители просят его закрыть.