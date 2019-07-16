В оккупированном Крыму произошло новое экологическое ЧП: опубликованы фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму произошло новое экологическое ЧП - из-за сильного загрязнения центрального пляжа в Феодосии местные жители просят его закрыть.

Об этом сообщают "Примечания".

Так, в море реками сливают бытовые отходы и стоки канализации, стоит сильная вонь.

Отмечается, что жители города обратились к "властям" с жалобой на ситуацию. В документе указано, что на центральном пляже не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы возле канализационно-насосной станции и на базе сезонной стоянки маломерных судов №С-7.

На территории пляжа и лодочной базы сливают жидкие бытовые отходы, а также сточные канализационные воды, загрязняющие акваторию. В итоге купаться в море на данном участке опасно для здоровья.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.