Теперь будет у нас реванш: известная журналистка рассказала о беседе с "антифашистом" в Одессе

Журналистку Янину Соколову в Одессе оскорбил водитель такси из-за того, что та разговаривала на украинском.

Об этом она рассказала во время еженедельной онлайн-встречи с фанатами в Youtube.

Соколова отметила, что она начала разговор с водителем авто на родном для себя языке, поскольку в повседневной жизни думает и общается исключительно так.

"Он сначала молчал, а потом сказал: "Шо, фашисты, настрадались мы из-за вас?! Теперь будет у нас реванш!". Я говорю: "Ну, я бачу, що ви до кінця не розумієте ситуацію, хто фашист, а хто ні". На что он мне сказал: "Не "бачу", а "видите". Говорите, пожалуйста, на том языке, на котором привык говорить народ в этом городе", – поделилась печальным опытом общения с украинофобом журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Луцке группа пьяных подростков громко слушала русскую музыку и гимн государства-агрессора, после чего на место прибыла местная самооборона и полиция.