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В Луцке подростки попали в скандал из-за гимна России: видео и все подробности

суббота, 06 июля 2019, 03:26
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В Луцке группа пьяных подростков громко слушала русскую музыку и гимн государства-агрессора, после чего на место прибыла местная самооборона и полиция.

Об этом пишет местное издание "Вестник+К".

"Патрульных вызвали соседи около 14:00, эти ... детки здесь кричат, пьют и слушают громко музыку и половые органы показывают детям снизу ... А знаете, что здесь делает "Самооборона"? Мы приехали послушать с этими 16-летними пацанами Гимн Российский Федерации, Катюшу, которая расцветала и гимн СССР с "батяней-комбатом", они выставили колонку в окно и это транслировали", - сообщил лидер местной самообороны Сергей Рыжков.

Также в пресс-службе патрульной полиции Волынской области прокомментировали этот инцидент.

"По прибытию патрульные установили, что в квартире находится группа лиц (ребята в возрасте 16-18 лет) с признаками алкогольного опьянения, которые, находясь в квартире, нецензурно ругались на полицейских и соседей. Подростки не представлялись и не шли на контакт", - сообщили в полиции.

По прибытии активистов между ними и подростками произошел небольшой конфликт, который иссяк, когда на место приехали полицейские и отец одного из юношей. Одного 17-летнего нарушителя задержали после того, как он набросился на активистов. Позже его отпустили, составив протокол об административном нарушении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.

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